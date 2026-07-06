Политолог рассказал о ключевом игроке на выборах в Польше

Политолог напомнил, что уже сейчас некоторые социологические модели показывают: для формирования большинства PiS может потребоваться союз не только с «Конфедерацией», но и с другими правыми силами. В свою очередь нынешняя правящая коалиция также не имеет гарантий сохранения большинства после выборов, поскольку ее младшие партнеры демонстрируют заметно более слабые результаты, чем в 2023 году.