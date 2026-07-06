Политолог рассказал о ключевом игроке на выборах в Польше

ВАРШАВА, 6 июл — РИА Новости. Коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация», требующая сокращения финансовой помощи Киеву, может стать решающим игроком на парламентских выборах в Польше в 2027 году, рассказал РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
«Конфедерация становится своеобразным “золотым голосом” польской политики. Чем выше будет ее результат, тем сильнее окажется влияние партии на формирование будущего правительства», — отметил Мишкевич.
По словам эксперта, ни одна из крупнейших партий Польши не может рассчитывать на самостоятельное большинство в будущем Сейме. Согласно социологическим опросам, правящая «Гражданская коалиция» (KO) сохраняет лидерство с поддержкой около 30−33%, однако ее преимущество над оппозиционной партией «Право и справедливость» (PiS) остается относительно небольшим, отметил он. На третьем месте стабильно находится «Конфедерация», которая в зависимости от исследования набирает 12−13% голосов.
«Сегодня главный вопрос заключается уже не в том, кто займет первое место, а в том, кто сможет сформировать правящую коалицию. Ни KO, ни PiS не имеют шансов получить самостоятельное большинство, поэтому ключевое значение приобретают результаты партий второго эшелона», — считает Мишкевич.
Политолог напомнил, что уже сейчас некоторые социологические модели показывают: для формирования большинства PiS может потребоваться союз не только с «Конфедерацией», но и с другими правыми силами. В свою очередь нынешняя правящая коалиция также не имеет гарантий сохранения большинства после выборов, поскольку ее младшие партнеры демонстрируют заметно более слабые результаты, чем в 2023 году.
При этом «Конфедерация», по мнению политолога, продолжит занимать наиболее жесткую позицию в отношении помощи Украине и ее гражданам.
«Для “Конфедерации” критика украинской политики стала одним из основных инструментов мобилизации избирателей. Партия последовательно выступает против социальных выплат украинцам, требует сокращения финансовой помощи Киеву и заявляет, что польское государство должно прежде всего заботиться о собственных гражданах», — сказал он.
По словам эксперта, представители «Конфедерации» активно используют примеры, вызывающие общественные споры, — от вопросов предоставления пособий украинским беженцам до дискуссий о доступе украинцев к рынку труда и системе здравоохранения.
«Именно поэтому партия сумела привлечь часть молодых избирателей, которые считают, что польские власти уделяют слишком много внимания Украине и недостаточно — внутренним проблемам страны», — отметил политолог.