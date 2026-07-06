В РФ начали применять акустическую систему «Ухо» для обнаружения БПЛА «Лютый»

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Акустическая система «Ухо» для обнаружения беспилотников различного типа, включая украинские дроны большой дальности «Лютый», начала применяться в Белгородской области и ДНР. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель НПО «Альфа».
«Новая акустическая система обнаружения “Ухо” уже применяется в Белгородской области и ДНР. Применение “Уха” показало эффективность обнаружения различных БПЛА. В том числе, система выявляет беспилотники дальнего действия с двигателем внутреннего сгорания на расстоянии до 4−5 км и FPV-дроны на расстоянии 300−500 м. “Ухо” имеет компактные размеры и небольшой вес, всего 700 г, оснащено чувствительным микрофоном и многоканальным блоком обработки акустических данных», — сказали в организации.
В НПО «Альфа» отметили, что одним из слабых мест различных акустических средств является срабатывание детекторов на какой-либо посторонний сигнал. «Например, по форме сигнала кукареканье обычных домашних петухов в моменте практически не отличимо по частотному спектру от некоторых типов FPV-дронов. И подобных ложных срабатываний может быть масса. Поэтому в новой разработке используются авторские алгоритмы обработки сигнала без использования нейросетей, что позволило добиться более высокой эффективности при обнаружении дронов, фильтрации посторонних звуков, а специально разработанные средства усиления сигнала обеспечили большую дальности работы системы», — уточнили в организации.
Комплекс представляет собой разветвленную систему акустических станций с выводом данных на единую информационную систему. «Ухо» может применятся для обеспечения безопасности коридоров, используемых для подвоза провизии, эвакуации. Также предназначен для защиты участков размещения артиллерийских средств и комплексной защиты объектов«, — добавили в НПО “Альфа”.
В организации подчеркнули, что в настоящее время завершается работа над обновленной версией «Уха», которая позволяет не только сообщать о факте обнаружения БПЛА, но и показывать направление движения беспилотников с точностью до 1−2 градусов.