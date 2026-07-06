Источник: Турция призывает Запад поддержать инициативы Анкары по Украине

АНКАРА, 6 июл — РИА Новости. Турция рассчитывает на поддержку западными союзниками усилий Анкары по возобновлению переговоров между Россией и Украиной, сообщил РИА Новости источник в турецком правительстве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил 29 июня о необходимости в ближайшее время добиться конкретных результатов в урегулировании конфликта между Россией и Украиной путем диалога.
«Мы ожидаем, что наши западные партнеры поддержат инициативы Турции, направленные на скорейшее возобновление переговоров по Украине. Любые дипломатические усилия сегодня заслуживают поддержки», — сказал собеседник агентства.
Россия и Украина в 2025 году проводили три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.