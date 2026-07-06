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В Приднестровье прокомментировали милитаризацию Молдавии

Красносельский: немотивированная милитаризация Молдавии вызывает вопросы.

Источник: © РИА Новости

ТИРАСПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Немотивированная милитаризация Молдавии вызывает серьезные вопросы, заявил в интервью РИА Новости глава Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.

«Молдова могла бы инвестировать в собственную безопасность через диалог, укрепление доверия, четкое соблюдение договоренностей. И это бы отвечало интересам населения на обоих берегах Днестра. Однако вместо этого происходит всплеск немотивированной военной активности в Молдове. Говорю немотивированной, поскольку никто Молдове из ее соседей не угрожает, в том числе, само собой, и Приднестровье», — сказал Красносельский.

Глава ПМР также отметил, что в Приднестровье внимательно наблюдают за процессом милитаризации Молдавии. По его словам, фиксируется появление новой военной техники, развитие военной инфраструктуры и другие меры.

«Когда одна из сторон неурегулированного конфликта начинает резко вооружаться и фактически отказывается от прописанного в своей же Конституции нейтрального статуса — это, естественно, вызывает серьезные вопросы и обеспокоенность. Тем более что Кишинев уже применял оружие против Приднестровья», — отметил Красносельский.

В настоящее время страны Запада и нынешняя власть в Молдавии во главе с президентом Майей Санду проводят последовательную политику милитаризации страны и стимулированию антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2025 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. Оппозиция настаивает, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. По данным социологических опросов, большинство граждан Молдавии выступают против вступления республики в НАТО.

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