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Силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА над Москвой

Над Москвой уничтожены четыре вражеских беспилотника.

Источник: RT на русском

Над Москвой уничтожены четыре вражеских беспилотника.

Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», — уточнил он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Ранее на подлёте к Москве были уничтожены ещё четыре БПЛА.

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