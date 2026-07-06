Силы ПВО сбили четыре вражеских БПЛА над Москвой

Над Москвой уничтожены четыре вражеских беспилотника.
Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Системой ПВО Минобороны сбиты четыре БПЛА», — уточнил он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Ранее на подлёте к Москве были уничтожены ещё четыре БПЛА.
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