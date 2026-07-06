Котёнок пережил удар в зоне СВО и получил кличку в честь атаковавших его дронов

Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО стаффордширский терьер по кличке Дизель ценой своей жизни перехватил украинский FPV-дрон, атаковавший разведгруппу ВС РФ. Разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв.