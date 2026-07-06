Котёнок пережил удар в зоне СВО и получил кличку в честь атаковавших его дронов

Котёнок Фипик восстанавливается после ударов ВСУ. Видео © SHOT.
Российские военнослужащие обнаружили крошечного героя среди руин. Его назвали Фипик — в честь FPV-дронов, которые едва не стали для него фатальными. Бойцы выходили пострадавшего котёнка: сейчас он идёт на поправку, много ест и с удовольствием пьёт молоко. Трогательные кадры военные передали «Народному фронту».
Ранее Life.ru сообщал, что в зоне СВО стаффордширский терьер по кличке Дизель ценой своей жизни перехватил украинский FPV-дрон, атаковавший разведгруппу ВС РФ. Разведгруппа из четырёх человек двигалась попарно, когда её засёк вражеский беспилотник. Военнослужащие начали отход и попытались скрыться, однако FPV-дрон продолжил сближение. В момент атаки собака, находившаяся вместе с группой, прыгнула в сторону летящего аппарата и схватила его в воздухе. После этого произошёл взрыв.
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