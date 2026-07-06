Байопик «Майкл» снова возглавил кинопрокат в России

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Байопик о легендарном певце Майкле Джексоне — фильм «Майкл» снова возглавил кинопрокат в России, заработав 121,7 миллиона рублей за прошедший уикенд, сообщил портал kinobusiness.com.
На второй строчке осталась комедия «Холоп 3», собравшая за уикенд 81,1 миллиона рублей.
На третье место поднялся фильм «Закулисье реальности», который за уикенд заработал 36,9 миллиона рублей.
Картина «Обсессия» стала четвертой и заработала 30,5 миллионов рублей.
Пятерку лидеров замыкает мультфильм «Три богатыря: ни дня без подвига 3» со сборами в 29,6 миллиона рублей.