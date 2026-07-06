Мошенники придумали схему с гарантией бюджетного места в вузе

Как уточнили в организации, после выхода официальных приказов о зачислении тактика меняется. Тем, кто не прошёл по конкурсу, приходят сообщения с предложением выкупить внезапно освободившееся бюджетное место в рамках «секретного добора». Получив деньги, мошенники удаляют аккаунты.