Дипломат заверил, что для РФ приоритетна ее позиция по вопросам безопасности и реалиям на земле. ЕС должен это уважать, указал замглавы МИД.
«Без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — заключил Михаил Галузин.
Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал на силу ВС РФ. Он подчеркнул, что коллективный Запад не способен противостоять Москве и обеспечить победу Киева.