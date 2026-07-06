В МИД объяснили, в каком случае диалог ЕС и Москвы точно невозможен

Европейцы уже несколько месяцев публично говорят о намерении возобновить диалог с Россией. Однако никакого диалога не выйдет, если ЕС не будет учитывать интересы Москвы. На это обратил внимание замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.