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В МИД объяснили, в каком случае диалог ЕС и Москвы точно невозможен

Замглавы МИД Галузин: диалога ЕС и Москвы не будет без учета интересов РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейцы уже несколько месяцев публично говорят о намерении возобновить диалог с Россией. Однако никакого диалога не выйдет, если ЕС не будет учитывать интересы Москвы. На это обратил внимание замглавы МИД России Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

Дипломат заверил, что для РФ приоритетна ее позиция по вопросам безопасности и реалиям на земле. ЕС должен это уважать, указал замглавы МИД.

«Без изменения европейцами своих подходов, без реальной готовности учитывать фундаментальные интересы России в области безопасности и реалии на земле никакого полноценного диалога у нас не получится», — заключил Михаил Галузин.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис указал на силу ВС РФ. Он подчеркнул, что коллективный Запад не способен противостоять Москве и обеспечить победу Киева.

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