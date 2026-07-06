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Польша подняла в воздух самолёты из-за якобы активности авиации РФ на Украине

Вооружённые силы Польши привели в состояние повышенной боеготовности свои истребители и наземные системы ПВО в связи с активностью российской авиации в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов войск республики в своём официальном аккаунте в соцсети X.

Источник: Life.ru

«Были подняты истребители, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние повышенной готовности», — сказано в заявлении.

Публикации такого рода в последнее время появляются регулярно. Как правило, подобные меры синхронизированы с объявлением воздушной тревоги в соседней стране.

Ранее в Польше заявили о планах раскрыть данные о вооружении, переданном Украине с 2022 года, а также провести проверку возможных утечек государственных секретов. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. Он отметил, что процесс передачи военной техники был начат предыдущим правительством, сформированным партией «Право и справедливость», а соответствующие решения доводились до сведения руководства страны.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

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