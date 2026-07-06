Источник: рост военных расходов НАТО становится непопулярным в Европе

«Европейские союзники Украины, особенно “коалиция желающих” во главе с Эммануэлем Макроном, могут объявлять о новых “гарантиях безопасности” и обещать новые кредиты Украине. Однако эти заявления и обещания столкнутся с бюджетными ограничениями и не обязательно окажутся политически устойчивыми в долгосрочной перспективе, поскольку правительства ряда стран, таких как Германия и Великобритания, имеют крайне низкие рейтинги популярности», — сказал он.