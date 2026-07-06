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Глава Минобороны Германии предложил не делиться разведданными с министрами от АдГ

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В интервью Bild он объяснил это «неоспоримыми тесными связями» партии с Москвой и президентом Владимиром Путиным.

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал закрыть доступ к секретным данным для будущих региональных министров от крайне правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). В интервью Bild он объяснил это «неоспоримыми тесными связями» партии с Москвой и президентом Владимиром Путиным.

«Достаточно просто послушать публичные заявления очень многих представителей АдГ… Подозрения, что из России поступают деньги, также имеют под собой основания», — заявил господин Писториус.

Поводом для таких заявлений стали предстоящие в сентябре региональные выборы в восточных землях Саксония-Анхальт и Мекленбург-Передняя Померания, отмечает Politico. По данным немецких СМИ, в Саксонии-Анхальт АдГ имеет реальные шансы завоевать абсолютное большинство мест в парламенте и сформировать региональное правительство. Таким образом региональные министры смогут получить контроль над местными ведомствами, включая определенные структуры спецслужб.

Возможность того, что АдГ получит абсолютное большинство в Саксонии-Анхальт, вызывает «крайнюю обеспокоенность», заявил господин Писториус. «Мы должны быть готовы действовать в этой ситуации еще более решительно и противостоять этому», — заявил он.

Подробнее о деятельности АдГ — в материале «Ъ» «Съезд будущих победителей».

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Биография Бориса Писториуса
Этот немецкий политик из Социал-демократической партии Германии (СПДГ) в 2023 году занял пост министра обороны ФРГ. До назначения в федеральное правительство он более десяти лет возглавлял министерство внутренних дел и спорта Нижней Саксонии и считался одним из самых опытных региональных политиков страны. Подробности биографии Бориса Писториуса — в нашем материале.
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