Земляне увидят самое маленькое Солнце года в понедельник

Вечером 6 июля Земля окажется на максимальном удалении от Солнца, и видимый размер звезды станет наименьшим в 2026 году.
Об этом РИА Новости сообщили в Московском планетарии.
Как уточнил собеседник агентства, 6 июля в 20:31 мск Земля пройдёт афелий — самую дальнюю точку своей орбиты. В этот момент расстояние до Солнца превысит 152 млн км.
«Видимый угловой размер Солнца (31»31«) — наименьший в году», — сказал он.
Разница в расстоянии между ближайшей точкой орбиты (перигелием) и афелием составляет около 3%. В январе, когда Земля проходит перигелий, дистанция сокращается до 147 млн км.
В планетарии подчеркнули, что смена времён года не связана с изменением расстояния до Солнца, а обусловлена наклоном земной оси к плоскости орбиты.
Ранее сообщалось, что на Солнце 4 июля произошло 23 вспышки.