Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
слабая морось
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Земляне увидят самое маленькое Солнце года в понедельник

Вечером 6 июля Земля окажется на максимальном удалении от Солнца, и видимый размер звезды станет наименьшим в 2026 году.

Источник: RT на русском

Вечером 6 июля Земля окажется на максимальном удалении от Солнца, и видимый размер звезды станет наименьшим в 2026 году.

Об этом РИА Новости сообщили в Московском планетарии.

Как уточнил собеседник агентства, 6 июля в 20:31 мск Земля пройдёт афелий — самую дальнюю точку своей орбиты. В этот момент расстояние до Солнца превысит 152 млн км.

«Видимый угловой размер Солнца (31»31«) — наименьший в году», — сказал он.

Разница в расстоянии между ближайшей точкой орбиты (перигелием) и афелием составляет около 3%. В январе, когда Земля проходит перигелий, дистанция сокращается до 147 млн км.

В планетарии подчеркнули, что смена времён года не связана с изменением расстояния до Солнца, а обусловлена наклоном земной оси к плоскости орбиты.

Ранее сообщалось, что на Солнце 4 июля произошло 23 вспышки.