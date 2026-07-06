Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ярославле перекрыли трассу на Москву из-за атаки беспилотников

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто в целях безопасности во время вражеской атаки БПЛА.

Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы временно перекрыто в целях безопасности во время вражеской атаки БПЛА.

Об этом сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Глава региона призвал жителей полностью воздержаться от поездок в указанном направлении или выбирать пути объезда.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы», — пояснил Евраев.

Он добавил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу, а жителям необходимо дождаться отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении четырёх БПЛА над столицей.

Узнать больше по теме
Франция: одна из ведущих стран Европы
Франция — одно из крупнейших государств Европы и одна из самых влиятельных стран мира. Французская Республика известна богатым культурным наследием, развитой экономикой, сильной дипломатией и значительным вкладом в развитие науки, искусства и философии. Собрали главное о ней.
Читать дальше