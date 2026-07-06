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Командир Агалу: ВСУ тщетно выстраивают оборону в Алексеево-Дружковке

Украинская армия пытается затруднить продвижение ВС РФ в ДНР, заявил российский военнослужащий.

ДОНЕЦК, 6 июля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины предпринимают неудачные попытки выстроить оборону в Алексеево-Дружковке ДНР для затруднения продвижения Вооруженных сил России, заявил ТАСС командир 2-го батальона 1465-го мотострелкового полка 4-й отдельной мотострелковой бригады Южной группировки войск ВС РФ с позывным Агалу.

«Противник пытается сейчас в Алексеево-Дружковке тоже выстроить оборону, чтобы нас дальше не пускать в Краматорск, но у него тоже не получается», — сказал Агалу.

По его словам, на данном направлении активно работает разведка и артиллерия ВС РФ. «Уничтожаем противника, не даем даже там закрепиться», — добавил Агалу.

Начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ — первый заместитель начальника Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской ранее заявил в ходе брифинга, что воинские части, освободившие Константиновку, наступают совместно с войсками «Центра» для овладения Дружковкой в ДНР.