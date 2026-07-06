Глава NASA заявил о космической гонке с Китаем за высадку на Луну

«Китайцы продвигаются с невероятной скоростью, и они определенно способны сделать то, что не удалось советской стороне во время первой космической гонки.. Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты (на Луну.— “Ъ”) раньше них», — сказал господин Айзекман (цитата по CBS News).
По словам главы ведомства, разница в графиках двух стран составляет всего месяцы. «Они рассчитывают на 2029 год, мы говорим, что нашей целью для высадки является конец 2028 года», — добавил он.
В 2027 году США собираются начать строительство лунной базы. Глава NASA заявил, что запускать миссии на спутник планируется практически ежемесячно, и эти полеты должны стать подготовкой к путешествиям на Марс. К началу 2030-х годов Луна должна стать аналогом МКС, подчеркнул глава NASA.
Подробнее о планах США — в материале «Ъ» «NASA выдало базу».