Глава NASA заявил о космической гонке с Китаем за высадку на Луну

«Китайцы продвигаются с невероятной скоростью, и они определенно способны сделать то, что не удалось советской стороне во время первой космической гонки.. Вопрос в том, вернутся ли Соединенные Штаты (на Луну.— “Ъ”) раньше них», — сказал господин Айзекман (цитата по CBS News).