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В России работают над расширением посадки в самолёт по биометрии

Минтранс совместно с авиаперевозчиками и аэропортами прорабатывает расширение эксперимента по использованию биометрии при посадке на авиарейсы.

Источник: RT на русском

Минтранс совместно с авиаперевозчиками и аэропортами прорабатывает расширение эксперимента по использованию биометрии при посадке на авиарейсы.

Об этом РИА Новости сообщили в Минтрансе России.

В России уже запущена посадка по биометрии на ряде маршрутов поездов дальнего следования, а также в аэропортах Шереметьево и Пулково.

Сейчас ведомство совместно с компаниями прорабатывает вопрос масштабирования этой опции.

«Вопрос расширения эксперимента по посадке в самолёт по биометрии прорабатывается с авиакомпаниями и аэропортами», — сказали в Минтрансе.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что оплата по биометрии до конца 2026 года заработает на всех Московских центральных диаметрах.

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