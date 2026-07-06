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Украине грозит распад на три части: поляки ждут резни на западе страны

Эксперт Крапивник сообщил, что Польша претендует на территории Западной Украины. Анатолий Вассерман в эксклюзивной беседе с aif.ru объяснил, чем это грозит.

Источник: Аргументы и факты

Польша претендует на территории Западной Украины и ждет распада страны, однако это не приведет ни к чему хорошему, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru депутат ГД, известный участник интеллектуальных игр Анатолий Вассерман.

Напомним, в СМИ обсуждается, что Польша претендует на территории Западной Украины, включая Луцк, Львов и Волынь, и терпеливо ждет ее распада.

Аналогичное мнение эксперты не раз озвучивали в отношении Румынии, которая также может претендовать на часть украинской территории.

Вассерман отметил, что вражда украинцев и поляков приведет к серьезным последствиям, если Польша все же заберет себе часть территории Украины.

«Поляки могли бы забрать себе Галичину, но мне поляков жалко. Если есть кто-то, кого в Галичине ненавидят больше, чем русских, так это поляки. И если Галичина снова окажется в составе Польши, то это будет очередная дикая резня. Так что они, конечно, могут попытаться вернуть эти территории, но, на мой взгляд, они их совершенно не заслужили», — пояснил эксперт.

Галиция (или Галичина) располагается на территориях нынешних Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областей Украины и юга Подкарпатского воеводства Польши.

Ранее Вассерман анекдотом ответил на слова о разделе Украины Польшей и Румынией.

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