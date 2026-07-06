Украине грозит распад на три части: поляки ждут резни на западе страны

«Поляки могли бы забрать себе Галичину, но мне поляков жалко. Если есть кто-то, кого в Галичине ненавидят больше, чем русских, так это поляки. И если Галичина снова окажется в составе Польши, то это будет очередная дикая резня. Так что они, конечно, могут попытаться вернуть эти территории, но, на мой взгляд, они их совершенно не заслужили», — пояснил эксперт.