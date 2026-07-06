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ВС России уничтожили 21 антенну связи БПЛА на трех направлениях СВО

ВСУ потеряли 21 антенну связи на трех направлениях СВО.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов, сообщил начальник пресс-центра «Южной» группировки войск Вадим Астафьев.

«Войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожена 21 антенна связи БПЛА, 9 наземных робототехнических комплексов», — рассказал он.

Помимо этого, поражено 16 пунктов управления БПЛА, а также два блиндажа с личным составом ВСУ, а также сбито 15 беспилотников противника.

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