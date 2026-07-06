Туристов в Стамбуле предупредили о мошенничестве с транспортными картами

Мошенники обманывают туристов в аэропортах и на остановках Стамбула, предлагая помощь с пополнением транспортных карт, рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.
Об этом он рассказал РИА Новости.
По его словам, злоумышленники караулят туристов у автоматов по продаже и пополнению карт Istanbulkart.
Они предлагают помочь с покупкой или пополнением, а в результате турист обнаруживает, что карта не пополнена, а деньги списаны с его счёта или переданы наличными мошеннику.
Бегюрджю призвал туристов быть бдительными и выполнять все операции самостоятельно.
«Самое важное в таких случаях — стараться делать всё самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах», — отметил он.
Автоматы Istanbulkart принимают наличные и банковские карты, однако российские карты не обслуживаются. Меню автоматов доступно на русском языке.
Ранее власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.