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Туристов в Стамбуле предупредили о мошенничестве с транспортными картами

Мошенники обманывают туристов в аэропортах и на остановках Стамбула, предлагая помощь с пополнением транспортных карт, рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

Источник: RT на русском

Мошенники обманывают туристов в аэропортах и на остановках Стамбула, предлагая помощь с пополнением транспортных карт, рассказал турецкий эксперт по вопросам безопасности, полицейский начальник в отставке Мустафа Бегюрджю.

Об этом он рассказал РИА Новости.

По его словам, злоумышленники караулят туристов у автоматов по продаже и пополнению карт Istanbulkart.

Они предлагают помочь с покупкой или пополнением, а в результате турист обнаруживает, что карта не пополнена, а деньги списаны с его счёта или переданы наличными мошеннику.

Бегюрджю призвал туристов быть бдительными и выполнять все операции самостоятельно.

«Самое важное в таких случаях — стараться делать всё самостоятельно и не просить ни у кого помощи, особенно в аэропортах и в туристических зонах», — отметил он.

Автоматы Istanbulkart принимают наличные и банковские карты, однако российские карты не обслуживаются. Меню автоматов доступно на русском языке.

Ранее власти Антальи призвали отдыхающих незамедлительно сообщать о фактах мошенничества со стороны водителей такси.