Депутат Леонов: больничный можно открыть на срок вплоть до одного года

Если человек по причине болезни не может работать, то врач может продлевать листок нетрудоспособности до десяти месяцев. Однако в совсем сложных случаях, например после тяжёлых операций, врач может открывать больничный и до 12 месяцев.
Об этом рассказал в беседе с RT председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов.
«И конечно, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией», — пояснил депутат.
Но, как предупредил парламентарий, если сотрудник решит взять больничный в связи с болезнью взрослого родственника, то оплачиваемый срок будет ограничен всего 30 днями в год.
«В то же время, если больничный открывается при уходе за ребёнком до 7 лет — оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, а при уходе за ребёнком старше 15 лет — до 30 дней в год», — разъяснил Леонов.
Он напомнил, что в 2026 году максимальный размер выплаты по больничному для работающих граждан в России за один день составит 6827 рублей.
«Данная сумма полагается тем, у кого имеется страховой стаж от восьми лет и более. Например, при стаже от пяти до восьми лет максимальная сумма больничного за один день составит 5461,92 рубля. А при стаже менее пяти лет максимум за день будет 4096,44 рубля», — отметил собеседник RT.
При этом сумма пособия за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ — 27 093 рублей, добавил депутат.
Ранее россиян предупредили, что отпуск продлевается в случае болезни сотрудника в этот период.