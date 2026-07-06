Депутат Леонов: больничный можно открыть на срок вплоть до одного года

«В то же время, если больничный открывается при уходе за ребёнком до 7 лет — оплачивается до 60 дней в год. При уходе за ребёнком от 7 до 15 лет — до 45 дней в год, а при уходе за ребёнком старше 15 лет — до 30 дней в год», — разъяснил Леонов.