Минобороны рассказало о тактике бегства ВСУ из Дружковки в ДНР

«Малые группы живой силы противника находят укрытия в частных домах Алексеево-Дружковки. Они используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки — постоянно меняют места дислокации, перебегая из дома в дом, но это их уже не спасает от ударов российскими дронами и артиллерией», — говорится в сообщении Минобороны.