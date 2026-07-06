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Небензя: Запад не выразил соболезнований семьям погибших в Старобельске

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что обсуждение удара по колледжу в Старобельске в стенах всемирной организации прошло без каких-либо слов сочувствия со стороны представителей Запада. Об этом он сообщил РИА «Новости».

Источник: Life.ru

«Как бы ты не относился к конфликту, ты вырази хотя бы соболезнования родственникам погибших. Нет, ничего не было. Никто ничего не сказал», — заявил Небензя в беседе с РИА «Новости».

Напомним, трагедия случилась в ночь на 22 мая, когда украинские формирования ударили по педагогическому колледжу. Погиб 21 человек. В Москве случившееся квалифицировали как теракт. МИД направил в ООН фото- и видеоматериалы с последствиями атаки, но внятной реакции не последовало. Небензя назвал заседания Совбеза ООН по этому вопросу «дном».

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

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