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В Минобороны рассказали о тактике ВС России на Краснолиманском направлении

ВС России срывают логистику ВСУ на Краснолиманском направлении.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Российские операторы дронов инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» для нарушения логистики ВСУ проводят минирование на краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны России.

В военном ведомстве подчеркнули, что операторы БПЛА инженерно-саперной роты группировки войск «Запад» уничтожили машину подвоза продовольствия и боеприпасов.

«Минирование сейчас в основном проводим дистанционно чтобы нарушить логистику противника, а проделывание проходов непосредственно на линии боевого соприкосновения. То есть если раньше все делали в основном только ногами, то теперь мы можем сделать это с помощью беспилотных систем», — рассказал командир инженерно-саперной роты с позывным Камаз.

По данным Минобороны России, дроны разведки вскрыли маршруты подвоза боеприпасов и ротации личного состава противника. Инженерам была поставлена задача нарушить логистику противника, заминировав дорогу.

Подготовив летательный аппарат к вылету, операторы дрона установили взрывное устройство на пути движения техники ВСУ. На видео от Минобороны России можно увидеть результаты объективного контроля с беспилотника, которые подтвердили поражение цели и детонацию боеприпаса.

В командовании полка отметили, что личный состав подразделения не только эффективно применяет беспилотники для нарушения логистики противника, но и активно использует дроны для доставки грузов.

«С помощью БПЛА военнослужащие осуществляют сбросы провизии, боеприпасов и необходимого имущества своим передовым подразделениям, что позволяет поддерживать боеспособность штурмовых групп и обеспечивать их продвижение на краснолиманском направлении», — отметил начальник расчета БПЛА с позывным Немой.

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