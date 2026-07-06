Косачев: времена лидеров уровня Тэтчер и де Голля в Европе остались в прошлом

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Настоящие личности уровня Шарля де Голля или Маргарет Тэтчер не могут прийти к власти в Европе, где правила диктуют никем не избранные евробюрократы. Такое мнение высказал заместитель председателя СФ Константин Косачев в интервью ТАСС, отвечая на вопрос, стоит ли ожидать изменений в отношениях России и Европы после смены лидеров в Британии и других странах.
«Можно было бы рассчитывать на то, что очередная личность на политическом олимпе будет на что-то влиять, но для этого нужно как минимум представлять из себя личность политическую. И вот у меня нет ощущения, что сейчас, будь то в Британии или где-то еще, на европейском политическом олимпе существуют механизмы, которые допускают во власть настоящие личности», — сказал Косачев.
Такое было во времена прошлых политических лидеров Европы — генерала Шарля де Голля, канцлера ФРГ Конрада Аденауэра, премьера Британии Маргарет Тэтчер, отметил Косачев. «Вот эти времена, к сожалению, в прошлом. Да, на тот момент эти люди определяли лицо и своих стран, профиль внешней политики, но во многом лицо объединенной Европы. Сейчас этого нет в принципе, потому что сейчас главным критерием для любого европейского лидера оказывается его лояльность так называемым общеевропейским установкам», — отметил парламентарий.
Общеевропейские установки давно уже не вырабатываются на национальном уровне, их создает евробюрократия, за которую никто не голосовал, «но которая удивительным образом сконцентрировала в своих руках колоссальную политическую власть», подчеркнул вице-спикер СФ.
«Эти люди из Брюсселя навязывают свою политическую волю национальным государствам, которые состоят в Европейском союзе, и даже государствам, которые уже не состоят в Европейском союзе, типа Британии. А с той стороны предполагается только принятие правил игры и демонстрация лояльности этим правилам, а любого, кто позволяет себе некое, даже не инакомыслие, но самостоятельное мышление, вышибают на ранних этапах», — сказал Косачев.
В связи с этим парламентарий не ждет кардинальных перемен во внешней или во внутренней политике ни от смены лидера Британии, ни от смены лидеров во Франции, где будут президентские выборы в 2027 году, или в Германии, «где эти перемены могут случиться в любой момент в силу откровенной слабости нынешнего лидера [Фридриха] Мерца».