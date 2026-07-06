Косачев: времена лидеров уровня Тэтчер и де Голля в Европе остались в прошлом

«Можно было бы рассчитывать на то, что очередная личность на политическом олимпе будет на что-то влиять, но для этого нужно как минимум представлять из себя личность политическую. И вот у меня нет ощущения, что сейчас, будь то в Британии или где-то еще, на европейском политическом олимпе существуют механизмы, которые допускают во власть настоящие личности», — сказал Косачев.