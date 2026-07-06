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В МИД рассказали о заблуждении Латвии в отношении России

ЖЕНЕВА, 6 июл — РИА Новости. Латвия заблуждается, если надеется без последствий участвовать в ударах по России из-под «зонтика» НАТО, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

Источник: © РИА Новости

Как сообщила в мае СВР России, напомнил Галузин, прибалты намерены участвовать в запуске БПЛА ВСУ непосредственно со своих территорий.

Также известно и о присутствии украинских «дроноводов» на размещенных в Латвии военных базах, отметил он.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под якобы “зонтиком” НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», — сказал он агентству.

«Все места принятия решений об организации провокаций против мирного населения и инфраструктуры России, пусках украинских или якобы украинских БПЛА по нашим объектам, а также производства их компонентов и финальной сборки независимо от их “юрисдикции”, нами тщательно фиксируются», — подчеркнул дипломат.

Ранее Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что командование ВСУ ведет подготовку к нанесению серии новых террористических ударов по тыловым регионам России. Киев собирается запускать беспилотники с территории прибалтийских государств для сокращения времени подлета.

В пресс-бюро СВР России позднее заявили, что координаты центров принятия решений на территории Латвии хорошо известны, а членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от возмездия.

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