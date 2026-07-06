В МИД рассказали о заблуждении Латвии в отношении России

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под якобы “зонтиком” НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», — сказал он агентству.