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Захваченная у ВСУ радиостанция помогла освободить Лесное, рассказал боец

Захваченная у ВСУ радиостанция помогла ВС России отразить контратаки ВСУ.

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Захваченная у ликвидированного украинского боевика радиостанция позволила бойцам группировки войск «Восток» получать радиоперехваты противника и своевременно отражать его контратаки во время освобождения населенного пункта Лесное в Запорожской области, рассказал РИА Новости командир взвода с позывным Том.

По его словам, радиостанцию обнаружили у ликвидированного военнослужащего ВСУ. С помощью беспилотника ее эвакуировали с поля боя, после чего российские военнослужащие начали использовать устройство для прослушивания радиообмена противника.

«На погибшем солдате ВСУ находилась радиостанция, которая была в эфире. С помощью наших БПЛА ее доставили к нам. Благодаря радиоперехватам мы узнавали, что противник уже находится в готовности и ожидает нашего подхода. Это помогло отразить как минимум две-три контратаки», — рассказал Том.

Боец с позывным Агат добавил, что во время штурма одного из украинских опорных пунктов российские военнослужащие ликвидировали троих солдат ВСУ и еще двоих взяли в плен.

«Штурмовали опорный пункт группой из четырех человек. Противников было пятеро. Мы подошли незаметно, зашли с двух сторон и начали работать. Они оказывали сопротивление, но двоих удалось взять в плен, а троих уничтожили», — сообщил Агат.

Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

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