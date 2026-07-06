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«Считанные минуты»: в Хельсинки высказались о закрытии Финского залива

Министр обороны Хяккянен: Финский залив могут перекрывать из-за БПЛА ВСУ.

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения «заблудившихся» украинских БПЛА, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.

Хяккянен пояснил, что ограничения, которые вводились в Финском заливе в субботу утром, были вызваны налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что для безопасной ликвидации беспилотников воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать.

«Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — сказал он.

Хякканен призвал местное население следить за предупреждениями о появлении БПЛА.

«Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — заключил министр.

Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, об этом сообщал губернатор Александр Беглов.

С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.

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