«Считанные минуты»: в Хельсинки высказались о закрытии Финского залива

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Финский залив может быть перекрыт из-за необходимости уничтожения «заблудившихся» украинских БПЛА, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью газете Ilta-Sanomat.
Хяккянен пояснил, что ограничения, которые вводились в Финском заливе в субботу утром, были вызваны налетом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Он подчеркнул, что для безопасной ликвидации беспилотников воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать.
«Финский залив настолько узок, что ситуация может измениться за считанные минуты», — сказал он.
Хякканен призвал местное население следить за предупреждениями о появлении БПЛА.
«Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды и морскую погоду. Теперь мне нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придется отложить», — заключил министр.
Утром в субботу Санкт-Петербург подвергся масштабной атаке БПЛА, об этом сообщал губернатор Александр Беглов.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников в Финляндии. Правоохранители по результатам расследований указывали на украинское происхождение дронов. По меньшей мере три из них несли неразорвавшийся боеприпас.