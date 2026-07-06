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Россиян предупредили об обмане с ускоренным оформлением виз

Мошенники обманывают граждан, обещая за несколько дней оформить визу или загранпаспорт, и завладевают их конфиденциальными данными, рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Мошенники обманывают граждан, обещая за несколько дней оформить визу или загранпаспорт, и завладевают их конфиденциальными данными, рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.

Об этом сообщает РИА Новости.

Как пояснил Машаров, злоумышленники выдают себя за посредников и публикуют в интернете объявления о срочном оформлении выездных документов.

Однако никаких услуг они не оказывают, а лишь собирают с доверчивых граждан деньги и персональную информацию, которую затем могут использовать в противоправных целях.

Машаров рекомендовал россиянам тщательно проверять реквизиты визовых центров и консульских учреждений исключительно через их официальные сайты.

«Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не “по знакомству” через объявление», — заключил он.

Ранее турэксперт Воскан Арзуманов рассказал, какие страны чаще выдают россиянам шенгенские визы и сколько занимает оформление.