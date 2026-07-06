Россиян предупредили об обмане с ускоренным оформлением виз

Мошенники обманывают граждан, обещая за несколько дней оформить визу или загранпаспорт, и завладевают их конфиденциальными данными, рассказал член комиссии Общественной палаты России по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как пояснил Машаров, злоумышленники выдают себя за посредников и публикуют в интернете объявления о срочном оформлении выездных документов.
Однако никаких услуг они не оказывают, а лишь собирают с доверчивых граждан деньги и персональную информацию, которую затем могут использовать в противоправных целях.
Машаров рекомендовал россиянам тщательно проверять реквизиты визовых центров и консульских учреждений исключительно через их официальные сайты.
«Срочное оформление загранпаспорта возможно только в установленных законом случаях, а не “по знакомству” через объявление», — заключил он.
Ранее турэксперт Воскан Арзуманов рассказал, какие страны чаще выдают россиянам шенгенские визы и сколько занимает оформление.