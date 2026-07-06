В МИД заявили, что без учёта интересов России диалога с ЕС не будет

Ранее заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев заявил, что Европейскому союзу будет сложно подобрать подходящего кандидата для возможных переговоров с Россией. Он отметил, что потенциальный переговорщик должен одновременно обладать авторитетом в Европе и быть приемлемым для российской стороны. При этом, по его словам, такой человек не должен ассоциироваться с прежней антироссийской политикой ЕС.