В Аравийском море прекратили спасательную операцию после крушения вертолета США

Как заявили военные чиновники, спасатели обследовали более 36 тыс. кв. км, а поисковые работы длились более 100 часов. NYT назвала бойца 14-м по счету американским военнослужащим, погибшим на Ближнем Востоке во время конфликта США и Израиля против Ирана.