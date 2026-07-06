Боец рассказал, как сбивал американский дрон «Марсианин»

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Пулеметчик мобильной огневой группы «Центра» Андрей Улиткин показал фрагменты сбитого бесшумного американского дрона «Марсианин» и рассказал РИА Новости, как сбивал его, а также бензиновый «Хорнет».
По словам бойца, системная работа по сопровождению и защите колонн от атак вражеских БПЛА приносит свои плоды.
«Вот один из них сбитый, американский, называется “Марсианин”. Двигается бесшумно, зачастую заходит в спину. Выстрелов 100 ушло примерно, брали на опережение. Дистанция была метров 60−70. Мы двигались, обнаружили, остановились, ликвидировали», — рассказал пулеметчик.
Боец отметил, что важно иметь слаженный экипаж и сохранять хладнокровие, и показал фрагменты хвостовой части сбитого беспилотника, а также электродвигатель и аккумуляторные элементы.
«Это первый (сбитый — ред.) такой дрон, бесшумный. Еще “Хорнет” бензиновый сбили, ему в хвост попали. Но, не было времени его забирать, шло сопровождение колонн», — добавил Улиткин.
По его словам, появление бесшумных дронов требует от расчетов мобильных огневых групп максимального внимания и точной реакции.