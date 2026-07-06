Нидерланды ужесточили подход к рассмотрению заявок украинцев об убежище

С февраля 2022 года для заявлений украинцев, которые не подпадают под критерии временной защиты, в Нидерландах действовал мораторий на принятие решений. Служба иммиграции и натурализации (IND) страны получила право откладывать рассмотрение этих дел на срок до 21 месяца. Теперь же власти намерены возобновить рассмотрение этих заявлений.