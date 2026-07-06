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МО: ВСУ бегут из Дружковки так же, как и из Константиновки

Военные ВСУ в Алексеево-Дружковке используют ту же тактику, что и при бегстве из Константиновки.

Источник: Аргументы и факты

Минобороны России сообщило, что украинские подразделения в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки. По данным ведомства, небольшие группы военнослужащих ВСУ укрываются в частных домах и постоянно перемещаются между зданиями, пытаясь избежать ударов.

В российском военном ведомстве отметили, что артиллерийские подразделения 1442-го гвардейского мотострелкового полка совместно с операторами беспилотников продолжают наносить удары по выявленным позициям противника. Разведывательные дроны ведут круглосуточное наблюдение за населенными пунктами в районе Константиновки и оперативно передают координаты целей.

По информации Минобороны, благодаря взаимодействию разведки и артиллерии российским силам удается препятствовать созданию новых оборонительных рубежей. В ходе очередного удара было уничтожено одно из укрытий вместе с находившимися там украинскими военнослужащими.

Ранее сообщалось, что Украина отклонила инициативу Российской Федерации по организации передачи тел бойцов ВСУ в Константиновке.