МО: ВСУ бегут из Дружковки так же, как и из Константиновки

Минобороны России сообщило, что украинские подразделения в Алексеево-Дружковке применяют тактику, схожую с действиями при отходе из Константиновки. По данным ведомства, небольшие группы военнослужащих ВСУ укрываются в частных домах и постоянно перемещаются между зданиями, пытаясь избежать ударов.