ВСУ уничтожали собственные опорные пункты в боях за Лесное

«Когда мы очередной раз брали опорный пункт, мы его почти взяли, но по нему работало все. Артиллерия, минометы, танки, “Грады”. Мы успели отойти. Складывалось впечатление, что своих людей они не жалеют. Они просто равняли свой же опорный пункт с землей», — рассказал Агат.