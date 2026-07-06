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ВСУ уничтожали собственные опорные пункты в боях за Лесное

ВСУ наносили массированные удары по своим опорным пунктам в Лесном.

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Украинские войска во время боев за населенный пункт Лесное в Запорожской области наносили массированные удары по собственным опорным пунктам, не считаясь с находившимися там сослуживцами, рассказал РИА Новости военнослужащий группировки войск «Восток» с позывным Агат.

По словам бойца, один из таких случаев произошел во время штурма, проводившегося подразделением ВС РФ.

«Когда мы очередной раз брали опорный пункт, мы его почти взяли, но по нему работало все. Артиллерия, минометы, танки, “Грады”. Мы успели отойти. Складывалось впечатление, что своих людей они не жалеют. Они просто равняли свой же опорный пункт с землей», — рассказал Агат.

Минобороны России 30 июня сообщило об освобождении населенного пункта Лесное в Запорожской области силами группировки войск «Восток».

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