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Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре 8 июля.

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на полях саммита НАТО в турецкой Анкаре в среду, 8 июля, встретится с Владимиром Зеленским, сообщает Белый дом.

Как указано в расписании американского лидера, встреча с Зеленским запланирована на среду, 8 июля, на 14.30 и рассчитана на час.

По информации Белого дома, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.

В 16.15 состоится пресс-конференция президента США.

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