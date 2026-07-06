Трамп встретится с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре

Как указано в расписании американского лидера, встреча с Зеленским запланирована на среду, 8 июля, на 14.30 и рассчитана на час.
По информации Белого дома, в 15.30 Трамп встретится с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа.
В 16.15 состоится пресс-конференция президента США.
Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.Читать дальше