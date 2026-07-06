В Приамурье бешеная крыса укусила ребенка

БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 июл — РИА Новости. Карантин по бешенству ввели в двух селах Приамурья из-за больной лисицы и крысы, укусившей ребенка, сообщает управление ветеринарии по Амурской области.
«Два новых случая бешенства выявлено в Приамурье. Карантин введен в селах Малая Сазанка Свободненского округа и Волково Благовещенского округа», — говорится в сообщении.
В Малой Сазанке заболевание обнаружили у грызуна, которого поймал ребенок во время травли крыс на подворье.
«Одну из пришедших на приманку крыс поймал ребенок. Однако, игра не задалась — животное укусило юного амурчанина, а через некоторое время погибла… При проведении лабораторных исследований у крысы было обнаружено бешенство», — уточнили в управлении.
Пострадавший получает курс профилактических прививок.
Второй очаг зафиксирован в районе села Волково. Инспектор управления по охране животного мира обнаружил там павшую дикую лисицу, у которой также диагностировали опасное заболевание, добавили в ведомстве.
В обоих населенных пунктах проводятся дезинфекционные мероприятия, домашние животные проходят внеплановую вакцинацию. Ранее в этом году бешенство уже выявляли в селах Благовещенского и Тамбовского округов, а также в Белогорске.