Пулково перешёл на работу по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Пулково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.
Об этом сообщила Росавиация.
Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.
«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.
Ранее в аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля был временно ограничен приём и выпуск воздушных судов.
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