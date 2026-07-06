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Пулково перешёл на работу по согласованию из-за ограничений

Аэропорт Пулково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Аэропорт Пулково временно обслуживает рейсы по согласованию с соответствующими органами.

Об этом сообщила Росавиация.

Ограничения на использование воздушного пространства в районе авиагавани введены для обеспечения безопасности полётов.

«Аэропорт “Пулково” принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами», — говорится в публикации.

Ранее в аэропортах Череповца, Иваново и Ярославля был временно ограничен приём и выпуск воздушных судов.

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