Врач Усачёва: аллергия на кофе может возникнуть, но это крайне редкое явление

«Как и любая пищевая аллергия, аллергия на кофе может возникнуть в любом возрасте, но это очень редкие случаи. Гораздо чаще внезапное ухудшение самочувствия после кофе связано с изменением состояния здоровья, приёмом лекарственных препаратов, повышенной чувствительностью к кофеину или реакцией на добавки в напитке», — пояснила собеседница RT.