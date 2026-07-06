Прокурор Тувы лично контролирует расследование дела о пропавших девочках

КРАСНОЯРСК, 6 июл — РИА Новости. Расследование уголовного дела о пропаже двух 12-летних девочек в Туве находится на личном контроле прокурора республики, сообщили в региональной прокуратуре.
О пропаже двух девочек второго июля сообщило республиканское МВД. Девочки ушли из своих домов в Кызыле в среду вечером, но так и не вернулись. Позже их телефоны были найдены на берегу Енисея, а в 400 метрах от них — обувь одной из девочек. Возбуждено уголовное дело. В воскресенье в полиции сообщили, что тапок второй пропавшей нашли в воде недалеко от берега Енисея, примерно в 22 километрах от Кызыла.
«В настоящее время органами прокуратуры республики принимается весь исчерпывающий комплекс надзорных и координационных мер. Прокурор республики Ботвинкин Евгений Борисович координирует работу правоохранительных органов и спасательных служб… Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на личном контроле прокурора», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
Прокуратура призвала жителей республики сохранять спокойствие и не допускать распространения недостоверных сведений и предположений, а также напомнила, что за организацию несанкционированных массовых мероприятий и участие в них законодательством РФ предусмотрена установленная законом административная и уголовная ответственность.
«В настоящий момент личный состав органов правопорядка максимально мобилизован на спасение детей и проведение поисковых работ на местности. Любые несогласованные массовые акции неизбежно отвлекают значительные силы полиции и других силовых ведомств от выполнения их главной и приоритетной задачи — поиска несовершеннолетних», — отметили в ведомстве.
Поиски девочек ведутся на земле, воде и с воздуха при помощи беспилотников. Ранее девочки никогда не уходили из дома. Глава Тувы Владислав Ховалыг взял ситуацию на личный контроль и пообещал оперативно доводить до жителей региона информацию о поисках.