Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы «Центра» уничтожали операторов дронов ВСУ, приехавших из Василевки

Операторы дронов ВСУ работали из Василевки, не зная об окружении.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ работали из Василевки, не зная об окружении, а при попытке бегства были уничтожены, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда «Шторм» 30-й гвардейской мотострелковой бригады майор Алексей Леонтьев.

Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике. По словам офицера, расчеты операторов БПЛА противника в населенном пункте Василевка до последнего не подозревали о накоплении российских штурмовиков.

«Да, они были размещены, но после того, как они поняли, что мы в населенном пункте, они сворачивались очень быстро. Ну и на отходе, естественно, по этим подразделениям наносилось огневое воздействие артиллерией и ударными дронами», — сказал Леонтьев.

Он также отметил, что в районе Василевки было уничтожено большое количество оборудования для обеспечения полетов вражеских дронов.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше