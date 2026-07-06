Бойцы «Центра» уничтожали операторов дронов ВСУ, приехавших из Василевки

ДОНЕЦК, 6 июл — РИА Новости. Операторы дронов ВСУ работали из Василевки, не зная об окружении, а при попытке бегства были уничтожены, рассказал РИА Новости заместитель командира штурмового отряда «Шторм» 30-й гвардейской мотострелковой бригады майор Алексей Леонтьев.
Минобороны РФ 4 июля сообщило об освобождении Василевки в Донецкой Народной Республике. По словам офицера, расчеты операторов БПЛА противника в населенном пункте Василевка до последнего не подозревали о накоплении российских штурмовиков.
«Да, они были размещены, но после того, как они поняли, что мы в населенном пункте, они сворачивались очень быстро. Ну и на отходе, естественно, по этим подразделениям наносилось огневое воздействие артиллерией и ударными дронами», — сказал Леонтьев.
Он также отметил, что в районе Василевки было уничтожено большое количество оборудования для обеспечения полетов вражеских дронов.