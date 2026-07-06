Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что движение в Финском заливе может временно ограничиваться из-за угрозы, связанной с беспилотниками. По его словам, подобные меры необходимы для безопасного реагирования на появление дронов в районе акватории.
Глава оборонного ведомства пояснил, что ограничения, введенные ранее, были связаны с атакой украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Он отметил, что из-за узкой географии Финского залива ситуация способна быстро меняться, поэтому воздушное и морское сообщение иногда приходится оперативно перекрывать.
Хяккянен также рекомендовал жителям и владельцам лодок внимательно следить за официальными предупреждениями и сообщениями властей. По его словам, в условиях подобных угроз даже привычные планы, включая выход в море или рыбалку, могут быть временно отложены.
Ранее финский политик Армандо Мема выступил с заявлением, что Финляндия за счет своих действий, связанных с НАТО, придерживается сценария, который доказал свою пагубность на Украине.