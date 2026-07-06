Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учения «Морское взаимодействие» России и Китая стартовали в Циндао

Церемония открытия совместных военно-морских учений «Морское взаимодействие-2026» состоялась в понедельник, 6 июля, на базе в Циндао.

Церемония открытия совместных военно-морских учений «Морское взаимодействие-2026» состоялась в понедельник, 6 июля, на базе в Циндао.

Об этом сообщает РИА Новости.

Манёвры пройдут в акватории Жёлтого моря с 6 по 13 июля.

От ВМФ России в них участвуют гвардейский крейсер «Варяг», корвет «Резкий», дизель-электрическая подводная лодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов».

От ВМС НОАК задействованы эсминцы «Аньшань» и «Кайфын», фрегат «Уху», дизель-электрическая подводная лодка типа «Юань», универсальный транспорт снабжения «Кэкэсили-ху» и спасательное судно «Янчэнху».

5 июля Отряд кораблей Тихоокеанского флота прибыл на военно-морскую базу в Циндао для участия в совместных российско-китайских учениях.