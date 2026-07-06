Токаев поздравил с Днем столицы

«Астана стала движущей силой масштабных исторических событий. Наша столица обрела статус “умного города”, где внедрены системы качественно нового управления. В то же время в столице появились парки, скверы, детские площадки — все это для жителей Астаны и ее гостей», — говорится в поздравлении.