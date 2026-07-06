Прокуратура Южной Кореи обвинила четыре крупнейшие нефтекомпании в сговоре

Следствие установило, что после начала войны на Ближнем Востоке HD Hyundai Oilbank и SK Energy согласовали между собой сроки и масштабы повышения цен на нефтепродукты. За их примером последовали GS Caltex и S-Oil, что привело к общему росту цен в стране в условиях топливного кризиса.