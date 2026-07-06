Трамп встретится с Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Он добавил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции.