Трамп встретится с Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре

Американский лидер прибудет в Анкару 7 июля и встретится с турецким президентом Тайипом Эрдоганом. 8 июля Трамп после участия в мероприятиях саммита проведет двусторонние встречи с Зеленским (14:30 мск) и президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа (15:30 мск) в закрытом для журналистов формате.
В 16:15 мск Трамп выступит на пресс-конференции. После этого он отправится обратно в США.
Как сообщило 5 июля агентство Reuters со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга, Трамп намерен обсудить с Зеленским урегулирование украинского конфликта, а после этой встречи американский лидер, вероятнее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Он добавил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции.