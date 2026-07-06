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Англия обыграла Мексику и вышла в четвертьфинал ЧМ-2026

Сборная Англии обыграла команду Мексики и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

Сборная Англии обыграла команду Мексики и вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу.

В конце первого тайма Джуд Беллингем оформил дубль за 98 секунд.

На 42-й минуте Хулиан Киньонес сократил отставание до минимума.

В начале второго тайма Джарелл Куанса получил прямую красную карточку.

Англичане в меньшинстве заработали пенальти, который реализовал Гарри Кейн.

Позже уже британцы получили право на одиннадцатиметровый. Рауль Хименес тоже не промахнулся с точки.

В четвертьфинале британцы померятся силами с Норвегией.

Ранее Дубль Холанда помог Норвегии победить Бразилию и впервые выйти в ¼ финала ЧМ по футболу.

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