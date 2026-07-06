Доцент Балынин: работникам с опасными условиям труда положены меры поддержки

Для работников, занятых на работах с вредными и опасными условиями труда, предусмотрен достаточно широкий набор мер социальной поддержки. Об этом рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.
«Во-первых, считаю важным отметить, что в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4% тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда», — напомнил собеседник RT.
Во-вторых, работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2-й, 3-й или 4-й степени либо опасным условиям труда, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, добавил специалист.
«Минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам составляет семь календарных дней», — отметил эксперт.
В-третьих, как напомнил собеседник RT, страховая пенсия по старости назначается ранее достижения возраста при наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.
«Мужчинам — по достижении возраста 50 лет и женщинам — по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет, мужчинам — по достижении возраста 55 лет и женщинам — по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет», — привёл примеры Балынин.
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