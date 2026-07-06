Доцент Балынин: работникам с опасными условиям труда положены меры поддержки

«Мужчинам — по достижении возраста 50 лет и женщинам — по достижении возраста 45 лет, если они проработали соответственно не менее 10 лет и 7 лет 6 месяцев на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих цехах и имеют страховой стаж соответственно не менее 20 лет и 15 лет, мужчинам — по достижении возраста 55 лет и женщинам — по достижении возраста 50 лет, если они проработали на работах с тяжёлыми условиями труда соответственно не менее 12 лет 6 месяцев и 10 лет и имеют страховой стаж соответственно не менее 25 лет и 20 лет», — привёл примеры Балынин.