Латвийские власти не смогут участвовать в преступлениях киевского режима и оставаться якобы в безопасности под «зонтиком» НАТО. Рига напрасно на это рассчитывает. Страна без последствий не сможет участвовать в ударах по России. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в диалоге с РИА Новости.
Он заверил, что места принятия решений об организации провокаций против жителей и инфраструктуры тщательно фиксируются. То же относится к локациям пусков украинских БПЛА и местам их производства.
«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под якобы “зонтиком” НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», — констатировал Михаил Галузин.
Он также отметил, что никакого диалога между Европой и Россией не выйдет, если ЕС не будет учитывать интересы Москвы. Замглавы МИД уточнил, что для РФ приоритетна ее позиция по вопросам безопасности и реалиям на земле.