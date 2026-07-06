Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мнимая оборона НАТО не спасет Латвию при ударах по РФ: в МИД сделали предостережение

Замглавы МИД Галузин: Латвия зря рассчитывает на удары по РФ из-под зонтика НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Латвийские власти не смогут участвовать в преступлениях киевского режима и оставаться якобы в безопасности под «зонтиком» НАТО. Рига напрасно на это рассчитывает. Страна без последствий не сможет участвовать в ударах по России. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в диалоге с РИА Новости.

Он заверил, что места принятия решений об организации провокаций против жителей и инфраструктуры тщательно фиксируются. То же относится к локациям пусков украинских БПЛА и местам их производства.

«Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под якобы “зонтиком” НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», — констатировал Михаил Галузин.

Он также отметил, что никакого диалога между Европой и Россией не выйдет, если ЕС не будет учитывать интересы Москвы. Замглавы МИД уточнил, что для РФ приоритетна ее позиция по вопросам безопасности и реалиям на земле.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше