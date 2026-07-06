Латвийские власти не смогут участвовать в преступлениях киевского режима и оставаться якобы в безопасности под «зонтиком» НАТО. Рига напрасно на это рассчитывает. Страна без последствий не сможет участвовать в ударах по России. Об этом предупредил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в диалоге с РИА Новости.