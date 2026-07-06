Нетаньяху ответил на слова Вэнса о пренебрежении Израиля к поддержке США

«Прежде всего, я уважаю Джей Ди Вэнса. У нас очень хорошие отношения, но это не значит, что я согласен со всем, что он говорит… У нас есть и другие друзья, например небольшая страна под названием Индия, в которой проживают 1,4 млрд человек», — сказал господин Нетаньяху в эфире Fox News.